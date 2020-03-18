Все спортивные мероприятия по ведущим видам спорта – футболу, хоккею, баскетболу и прочим, - проходящие на территории нашей страны, остановлены на срок с 17 марта по 10 апреля. Ранее Министерство спорта рекомендовало ограничить с 16 марта проведение крупных турниров.

Все спортивные мероприятия по ведущим видам спорта – футболу, хоккею, баскетболу и прочим, — проходящие на территории нашей страны, остановлены на срок с 17 марта по 10 апреля. Ранее Министерство спорта рекомендовало ограничить с 16 марта проведение крупных турниров."Касается всех турниров, включая футбольную премьер-лигу, КХЛ и баскетбольную Единую лигу ВТБ", — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Пока не очень понятна ситуация с участием российских атлетов в состязаниях, которые являются отборочными к Олимпиаде в Токио. Однако, вполне возможно, что МОК перенесет Игры-2020 из-за пандемии коронавируса.