В ближайшее время второе дыхание обретет программа запуска ракет из экваториальных широт Тихого океана Морской старт — там меньше затраты на топливо и выше полезная нагрузка. Сегодня командное судно плавучего космодрома прибыло в поселок Славянка южнее Владивостока. Теперь в новом порту приписки ждут саму пусковую платформу.

В ближайшее время второе дыхание обретет программа запуска ракет из экваториальных широт Тихого океана "Морской старт" — там меньше затраты на топливо и выше полезная нагрузка. Сегодня командное судно плавучего космодрома прибыло в поселок Славянка южнее Владивостока. Теперь в новом порту приписки ждут саму пусковую платформу. Изначально "Морской старт" использовали для запуска российско-украинских ракет, но в 2014-м проект заморозили. После того, как его выкупила российская компания, это целиком наше предприятие с новым портом базирования на Дальнем Востоке.Такого типа судов раньше не видели ни в Приморье, ни на всем Дальнем Востоке. Оно прошло длительный 18-дневный переход из американского порта Лонг-Бич до приморской Славянки."Переход был удачным, уверенным, надежным. Судно показало себя в лучшем смысле", — рассказал Владимир Щиголев, руководитель оперативной группы компании "S7 космические транспортные системы".Корабль SEA Lounch — один из двух модулей специального плавучего космодрома "Морской старт".Это сборочно-командное судно, на котором собирается космическая ракета и проводятся предстартовые операции. Второй модуль, платформа морского базирования "Одиссей" — еще на подходе. С нее запускают саму ракету. Система была создана международным консорциумом, в котором главные места занимали Россия и Соединенные Штаты.Платформа позволяла запускать космические аппараты с экваториальных широт. Там, благодаря вращению Земли, ракета получала дополнительную скорость, что позволяло брать больше полезного груза и снижать стоимость запусков. После 36 пусков, в 2014 году проект законсервировали.Позже система была выкуплена Россией. И пока местом базирования становится приморский поселок Славянка, вернее, причалы местного судоремонтного завода, предприятия, способного обслуживать суда различных типов и назначений."Мы не боимся, лучше нас судоремонт в Приморском крае мало кто делает. Хоть они и космического исполнения, но это все равно корабли", — сообщил Андрей Якимчук, генеральный директор компании "Славянский судоремонтный завод".Жителям поселка Славянка внезапная перспектива быть приобщенными к космической сфере явно по душе. Во-первых, на заводе могут быть созданы дополнительные рабочие места, а во-вторых, в поселке появилась новая достопримечательность."Для жителей Славянки и для туристов будет привлекательно, наверняка туристические компании откликнутся", — отметил Андрей Юрченко, местный житель.Второй модуль сейчас пересекает Тихий океан. Платформу, построенную на базе буровой установки, к порту новой приписки транспортирует спецсудно из Гонконга. Для нее уже готовят место у причальной стенки.Платформа "Морской старт" займет свое место у пирса, где пока ремонтируется аварийная плавбаза "Петр Житников". О дате прибытия пока не сообщается, известно лишь то, что сам переход из американского Лог-Бич в приморскую Славянку займет не меньше месяца.