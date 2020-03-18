В казну государства поступило имущество коррупционеров на 21 миллиард руб. в 2019 году, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

В казну государства поступило имущество коррупционеров на 21 миллиард руб. в 2019 году, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры."Только в прошлом году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 миллиарда рублей", — отметил генпрокурор (цитата ТАСС).При этом всего за семь лет контроля за доходами чиновников в казну поступило 33 миллиарда руб. от продажи имущества коррупционеров.Российские прокуроры за прошлый год пресекли около 1 миллиона нарушений в экономике в различных секторах. Больше всего нарушений при госзакупках (160 тысяч), при управлении государственным и муниципальным имуществом (136 тысяч), землепользовании (98 тысяч), кредитно-банковской сфере (7 тысяч).Генпрокуратура РФ в 2019 году добилась выдачи 185 фигурантов уголовных дел из-за рубежа.Выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент России Владимир Путин призвал ведомство активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа.Он отметил, что бороться с коррупцией нужно всегда и во всех направлениях.Путин напомнил, что из бюджета выделяются огромные средства на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. "Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов", — подчеркнул глава государства.Обращаясь к сотрудникам ведомства, президент попросил их усилить взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС для возвращения незаконно приобретенного имущества – украденных из страны активов и средств.Также Путин призвал более внимательно подойти к работе по обеспечению конкурентоспособности национальной юрисдикции, "имея в виду деловой климат, условия для деятельности предпринимателей, малого и среднего бизнеса, экономики в целом".Он напомнил, что предстоит большая работа в связи с принятием федеральных законов, формирующих новую систему контрольно-надзорной деятельности.Президент подчеркнул необходимость контроля приведения региональной и муниципальной правовых баз в соответствие с федеральным законодательством.