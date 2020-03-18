Вот и наступила эта дата, когда его нет и не будет. Таких, как он, никогда не было и не будет. Вот и всё. Так депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов написал на своей странице в социальной сети о смерти писателя Эдуарда Лимонова.

"Вот и наступила эта дата, когда его нет и не будет. Таких, как он, никогда не было и не будет. Вот и всё". Так депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов написал на своей странице в социальной сети о смерти писателя Эдуарда Лимонова.Шаргунов рассказал, что на съемку интервью на телеканале "Культура" Эдуард Лимонов приехал очень больной, но держался и отвечал по-молодому бодро. Депутат добавил, что на днях общался с писателем по телефону, Лимонов говорил с трудом, "но сохранял ясный разящий ослепительный ум".Знаменитый советский и российский писатель, политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет в Москве. По словам представителей публициста, он скончался из-за осложнений после операции, передает Lenta.ru. 15 марта Лимонов был доставлен в одну из клиник столицы с кровотечением. Врачи назначили ему две операции. Писатель долгое время боролся с онкологией, и его организм не справился с нагрузкой.Эдуард Лимонов написал такие романы, как "Это я, Эдичка" (1976), "История его слуги" (1982), "Дневник неудачника" (1982), "Смерть современных героев"(1985), автобиографическую трилогию "Подросток Савенко" (1983), "Молодой негодяй" (1986), "…У нас была Великая эпоха" (1995), напоминает РИА Новости.Также Лимонов известен как политический деятель. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, композитором Сергеем Курёхиным и музыкантом Егором Летовым он создан Национал-большевистскую партию (запрещена в России). В июле 2010 года Лимонов возглавил партию "Другая Россия". В январе 2011 года Министерство юстиции РФ отказало в ее регистрации.Последнее интервью с Эдуардом Лимоновым для телеканала "Культура" было записано в конце января. Писатели говорили о книге Лимонова "Мои живописцы". Смотрите интервью на телеканале "Культура" в программе "Открытая книга" сегодня в полночь.