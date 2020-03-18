Ситуация с пандемией коронавируса во Франции стремительно движется в сторону Италии. Но пока французы не до конца поняли всю серьезность ситуации. Именно поэтому Макрон вынужден был ввести более жесткие меры.

Ситуация с пандемией коронавируса во Франции стремительно движется в сторону Италии. Но пока французы не до конца поняли всю серьезность ситуации. Именно поэтому Макрон вынужден был ввести более жесткие меры. Так в эфире "60 минут" корреспондент ВГТРК во Франции Анастасия Попова прокомментировала введение карантина в стране.Напомним, что самые жесткие меры 16 марта ввел президент Франции – в стране тотальный карантин, и за его нарушение Эммануэль Макрон обещал наказывать. За соблюдением мер во Франции будут следить более 100 тысяч жандармов. А в Париж уже стягиваются грузовики с военными. По словам Макрона, Франция сейчас находится в состоянии войны за здоровье.Анастасия Попова отметила, что до комендантского часа в стране дело пока не дошло, но и такая мера в будущем не исключена. "Уже сейчас французам без заполнения соответствующей бумаги запрещено выходить на улицу. Покинуть дом можно только по ряду причин: работа, необходимые покупки, проблемы со здоровьем, помощь родственникам и прогулка с собакой, но только рядом с домом", — уточнила она.По словам собкора, за нарушение инструкции введен достаточно щадящий штраф — от 38 до 135 евро. Сегодня меры начнут действовать.Между тем большинство французов сейчас озабочены приобретением продуктов впрок. "В магазинах большие очереди, в некоторых городах выстраивались с 5 утра. Берут штурмом в основном оптовые магазины, хотя власти обещали, что перебоев с продуктами не будет", — рассказала корреспондент, добавив при этом, что в очередях большинство людей стоят без масок и не соблюдают дистанцию.Все это может привести к тому, что скоро во Франции, как в Италии, начнут закрывать не только целые города, но и отдельные районы, заключила Анастасия Попопва.Во Франции число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1200 человек и достигло 6633 человек. 148 заболевших скончались, из них 28 человек только за последние сутки.Пандемия коронавируса в мире объявлена 11 марта. Сейчас коронавирус выявлен в 146 странах. Вирус подхватили 164 тысяч человек, шесть тысяч четыреста пациентов от вируса скончались.