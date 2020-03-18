На сегодняшний день Чероногория является единственной из стран Европы, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Тем не менее, там тоже принят ряд мер против распространения COVID-19.

На сегодняшний день Чероногория является единственной из стран Европы, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Тем не менее, там тоже принят ряд мер против распространенияCOVID-19.Так, накануне стало известно, что власти Черногории наотрез отказались выпускать из страны россиян. И это при условии того, что у многих из них уже куплены билеты. За последнее время было отменено пять запланированных чартерных рейсов авиакомпании "Победа".По подсчетам, в Тивате на сегодняшний день находится около тысячи наших соотечественников. Но ни один из них не может вернуться домой.Власти Черногории выдвинули России условие, при котором они откроют границу на вывоз граждан нашей страны. Они требуют, чтобы из Москвы были бесплатно доставлены в Тиват 50 их людей.По данным представителя Росавиации, сейчас ведомства и МИД прикладывают все возможные силы для получения разрешения на эвакуацию своих сограждан, сообщает . Но на данный момент придти к какому-то консенсусу пока так и не удалось.