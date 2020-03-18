На сегодняшний день Черногория является единственной из стран Европы, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Тем не менее там приняты меры против распространения COVID-19.

На сегодняшний день Черногория является единственной из стран Европы, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Тем не менее там приняты меры против распространения COVID-19.Накануне стало известно, что власти Черногории наотрез отказались выпускать из страны россиян. И это при том, что у многих из них куплены билеты. За последнее время было отменено пять запланированных чартерных рейсов авиакомпании "Победа".По подсчетам, в Тивате на сегодняшний день находятся около тысячи наших соотечественников. Ни один из них не может вернуться домой.Власти Черногории выдвинули условие, при котором они откроют границу для вывоза россиян. Они требуют, чтобы из Москвы были бесплатно доставлены в Тиват 50 их граждан.По данным представителя Росавиации, ведомства и МИД прилагают усилия для получения разрешения на эвакуацию, сообщает . Прийти к консенсусу пока не удалось.