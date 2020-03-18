Анастасия Киушкина известна всем не только как экс-участница скандального проекта Дом-2. Она также является бывшей любовницей популярного рэпера Гуфа.

Анастасия Киушкина известна всем не только как экс-участница скандального проекта "Дом-2". Она также является бывшей любовницей популярного рэпера Гуфа.Накануне светская львица публично призналась в том, что она заражена коронавирусом. Для поклонников модели ее заявление стало настоящим потрясением.Как оказалось, пару недель назад Анастасия вернулась из Франции. По приезде она добровольно самоизолировалась в целях безопасности. Первое время самочувствие было в норме, но потом у Киушкиной внезапно появился насморк и заболело горло. Обеспокоенная девушка тут же вызвала скорую помощь.24 Янв 2016 в 10:01 PSTПрибывшие медики первым делом взяли у экс-любовницы Гуфа анализ на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат.Время шло, а Анастасии становилось все хуже. Модель решила снова обратиться за помощью. Приехавшие во второй раз врачи повторили процедуру, и второй тест оказался положительным.После подтверждения у бывшей участницы телестройкиCOVID-19 ее экстренно госпитализировали. По дороге в больницу Киушкина смогла записать "Сторис", которое опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте."Положительно. У меня все", – коротко подписала ролик Анастасия.