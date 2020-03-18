Бывший президент Реала Лоренсо Санс госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Врачи оценивают состояние 76-летнего Санса как тяжелое.

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Врачи оценивают состояние 76-летнего Санса как тяжелое.Как сообщает "Спорт-Экспресс", окончательного результата анализов еще нет. Но врачи не сомневаются, что у Санса инфекция, вызванная COVID-19. Бывший президент "Реала" был госпитализирован с высокой температурой и сильным кашлем.Лоренсо Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 годы. После него президентское кресло занял Флорентино Перес.