Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об уходе на карантин. Политик обнаружил у себя признаки острой респираторной инфекции и сдал тест на коронавирус. Рисковать ..

Губернатор Псковской областиМихаил Ведерников сообщил об уходе на карантин. Политик обнаружил у себя признаки острой респираторной инфекции и сдал тест на коронавирус."Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права", – написал Ведерников на своей странице в "Инстаграме". Губернатор добавил, что администрация будет работать в обычном режиме.Политик также отметил, что в Псковской области пока не было зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом. Однако для профилактики все учебные заведения ушли на каникулы преждевременно, сообщает .17 Мар 2020 в 12:35 PDT