Представители клуба Национальной хоккейной лиги Оттава Сенаторз сообщили о том, что у одного из игроков был диагностирован коронавирус COVID-19. Имя спортсмена не разглашается, передает ..

Представители клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" сообщили о том, что у одного из игроков был диагностирован коронавирус COVID-19. Имя спортсмена не разглашается, передает агентство "Интерфакс".Отмечается, что болезнь у него протекает в легкой форме. Сейчас спортсмен находится в изоляции, уточняет "". С остальными членами команды работают медики.