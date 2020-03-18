Пушкинский, Музей Москвы, планетарий, зоопарк закрылись из-за коронавируса. Завтра закроются Третьяковская галерея и Исторический музей. Отменяются спектакли, гастроли, футбольные матчи. Как еще изменилась жизнь москвичей?

Пушкинский, Музей Москвы, планетарий, зоопарк закрылись из-за коронавируса COVID-19. Завтра закроются Третьяковская галерея и Исторический музей. Отменяются спектакли, гастроли, футбольные матчи. Как еще изменилась жизнь москвичей?Мирослава и Люда остались дома. Сегодня в детский сад они не пошли — так решили родители.- Где больше нравится — дома или в детском саду?- Дома.- Почему?- Потому, что там можно посмотреть телевизор.Пока дочки играют, мама — Вера — пытается руководить целым отделом страховой компании из собственной квартиры. Всех сотрудников переводят на удаленную работу. Пока выходит непросто.- И выплаты по страховым случаям по рискам отдельно. Мы ждем.- Сегодня до конца рабочего дня пришлем.Детей можно и в детский сад отвести — там работают дежурные группы. Свободное посещение на этой неделе и в школах, а с 21 марта их закроют на три недели. Дистанционное обучение продолжится для тех, у кого не начнутся каникулы.- Давно вы не работаете?- Со вчерашнего дня.Парк развлечений "Остров мечты", Пушкинский музей, зоопарк с сегодняшнего дня закрыты для посетителей. Завтра закроется Третьяковская галерея. Популярную выставку Дали в Манеже свернули раньше. Театры отменяют все спектакли. Не состоится матч ЦСКА — Зенит. В кинотеатрах — ограничения.- Максимум 50 человек в зале может быть. Поэтому данная секция сокращена в каждом зале.В отличие от кинотеатров на фудкортах по соседству никаких дополнительных мер безопасности пока не принимали. Здесь, в торговом центре на окраине Москвы, сейчас обедают примерно 70-80 человек. И никто, естественно, не ходит и не пересчитывает посетителей.В фитнес-центрах пока все по-старому. Вот групповая тренировка. Роспотребнадзор рекомендовал поставить в тренировочных залах дозаторы с антисептиком. Зато с таксистов теперь требуют не только путевой лист и лицензию.- У вас имеются в машине влажные салфетки антибактериальные? А маски есть у вас?Водитель обязан обрабатывать машину дезинфицирующим средством и быть в маске. Иначе — штраф."Если у водителя нет соответствующих гигиенических средств, масок, антисептиков, впоследствии таксопарку может быть выписан от Роспотребнадзора штраф до 30 тысяч рублей", — говорит сотрудник пресс-службы Московской административной дорожной инспекции Артем Худяков.Но со средствами защиты у таксистов проблемы.- Маски негде покупать. Аптеки нет там. Сколько дней мы ищем!Тем временем в Новой Москве продолжают строить инфекционный госпиталь. Коммуникации обещают проложить в рекордные сроки. Например, газопровод, который обычно прокладывают больше года, должны проложить всего за 12 дней.