Пушкинский, Музей Москвы, планетарий, зоопарк закрылись из-за коронавируса. Завтра закроются Третьяковская галерея и Исторический музей. Отменяются спектакли, гастроли, футбольные матчи. Как еще изменилась жизнь москвичей?
Пушкинский, Музей Москвы, планетарий, зоопарк закрылись из-за коронавируса COVID-19. Завтра закроются Третьяковская галерея и Исторический музей. Отменяются спектакли, гастроли, футбольные матчи. Как еще изменилась жизнь москвичей?
Мирослава и Люда остались дома. Сегодня в детский сад они не пошли — так решили родители.
- Где больше нравится — дома или в детском саду?
- Дома.
- Почему?
- Потому, что там можно посмотреть телевизор.
Пока дочки играют, мама — Вера — пытается руководить целым отделом страховой компании из собственной квартиры. Всех сотрудников переводят на удаленную работу. Пока выходит непросто.
- И выплаты по страховым случаям по рискам отдельно. Мы ждем.
- Сегодня до конца рабочего дня пришлем.
Детей можно и в детский сад отвести — там работают дежурные группы. Свободное посещение на этой неделе и в школах, а с 21 марта их закроют на три недели. Дистанционное обучение продолжится для тех, у кого не начнутся каникулы.
- Давно вы не работаете?
- Со вчерашнего дня.
Парк развлечений "Остров мечты", Пушкинский музей, зоопарк с сегодняшнего дня закрыты для посетителей. Завтра закроется Третьяковская галерея. Популярную выставку Дали в Манеже свернули раньше. Театры отменяют все спектакли. Не состоится матч ЦСКА — Зенит. В кинотеатрах — ограничения.
- Максимум 50 человек в зале может быть. Поэтому данная секция сокращена в каждом зале.
В отличие от кинотеатров на фудкортах по соседству никаких дополнительных мер безопасности пока не принимали. Здесь, в торговом центре на окраине Москвы, сейчас обедают примерно 70-80 человек. И никто, естественно, не ходит и не пересчитывает посетителей.
В фитнес-центрах пока все по-старому. Вот групповая тренировка. Роспотребнадзор рекомендовал поставить в тренировочных залах дозаторы с антисептиком. Зато с таксистов теперь требуют не только путевой лист и лицензию.
- У вас имеются в машине влажные салфетки антибактериальные? А маски есть у вас?
Водитель обязан обрабатывать машину дезинфицирующим средством и быть в маске. Иначе — штраф.
"Если у водителя нет соответствующих гигиенических средств, масок, антисептиков, впоследствии таксопарку может быть выписан от Роспотребнадзора штраф до 30 тысяч рублей", — говорит сотрудник пресс-службы Московской административной дорожной инспекции Артем Худяков.
Но со средствами защиты у таксистов проблемы.
- Маски негде покупать. Аптеки нет там. Сколько дней мы ищем!
Тем временем в Новой Москве продолжают строить инфекционный госпиталь. Коммуникации обещают проложить в рекордные сроки. Например, газопровод, который обычно прокладывают больше года, должны проложить всего за 12 дней.