Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля. Об этом президент сообщил во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Однако сроки могут быть перенесены на более поздний срок, отметил глава государства.

Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля. Об этом президент сообщил во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, передает телеканал "Россия 1". Однако сроки могут быть перенесены на более поздний срок, отметил глава государства в ходе разговора с главой ЦИК."Мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что "нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь"."Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Именно такой вопрос вынесен на голосование.Накануне Конституционный суд России признал, что закон о поправке к Конституции и по содержанию, и по процедуре принятия соответствует Основному закону.Закон закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента и вводит ограничения для высших должностных лиц.