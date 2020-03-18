В Москве в возрасте 77 лет скончался знаменитый советский и российский писатель Эдуард Лимонов.

В Москве в возрасте 77 лет скончался знаменитый советский и российский писатель, политик Эдуард Лимонов. Об этом в своем Telegram сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Причина смерти не называется.Эдуард Лимонов прославился как автор романов-бестселлеров, а также благодаря своей активной политической деятельности, которую вел с момента возвращения в Россию из эмиграции в 1991 году. Долгое время он жил и работал в эмиграции в США и во Франции, где написал свои главные книги, которые в Советском Союзе не публиковали. В начале 90-х восстановил свое гражданство. Работал журналистом во время войны на Балканах. Пытался объединить оппозицию и баллотироваться на выборах президента в 2012 году Лимонов придерживался оппозиционных взглядов, иногда даже радикальных, но в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. До последнего работал — буквально на днях дописал новую книгу и заключил контракт на ее издание. Участвовал в событиях 1993 года в Москве, обороне Белого дома. В 2012 году Лимонов принимал участие в президентских выборах в России."Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве, — написал Шаргунов. — Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме".