ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Демченко Николая Леонидовича 1957 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Демченко Николая Леонидовича 1957 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2006 года.Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лоб высокий, волосы седыеОдежда: свитер бордовый, брюки классические серого цвета, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73