ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гомозова Вячеслава Сергеевича 1953 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гомозова Вячеслава Сергеевича 1953 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2004 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 см, полного телосложения, глаза серые, волосы прямые, седые.Одежда: джинсы светло-синие, рубашка в клетку серо-черного цвета, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73