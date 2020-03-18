18.03.2020

2020-03-18 22:50:05

В Александрове догхантеры жестоко убили двух собак

В Александрове от рук безжалостных людей погибли две безобидных собаки. Их трупы обнаружили сегодня в овраге за домами в коттеджном посёлке Солнечный горожане, которые постоянно подкармливали животных. Об этом сообщили активисты в соцсетях.

По словам зоозащитников, одна из собак была стерилизована и очень любила детей. Год назад всем Александровом пристраивали её щенков и собирали деньги на стерилизацию. Второй убитый пес по кличке Кузьма, как истинный мужчина, всегда гулял с ней и оберегал от других собак. Скорее всего, животных отравили и бросили в овраг.

Напомним, во Владимире живодеры также жестоко убивают собак. Труп животного недавно был обнаружен на пустыре за крупным гипермаркетом.

Александровцы просят откликнуться неравнодушных людей, которые могли стать свидетелями противоправных действий. «Очень хочется посмотреть в глаза этим нелюдям и спросить, за что они погубили двух добрых, ласковых, хоть и бездомных собак» - пишут они.

Зоозащитники уверены: в полицию нужно обращаться по каждому случаю живодёрства. Чем больше сигналов, тем больше вероятность, что на проблему, наконец, обратят внимание.