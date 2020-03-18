Мальчик заходит в парикмахерскую и парикмахер шепчет клиенту на ухо:
- Смотрите, мальчик - тупой-еще-тупее! Щас докажу!
Берет в одну руку 100 рублевую купюру, а вдругую 50-тку, и говорит мальчику:
- Выбирай!
Мальчик берет 50 рублей, и уходит. Парикмахер торжествующе:
- Ну, что я говорил!
Позже в тот же день посетитель парикмахерской видит того же мальчика, выходящего из кафе-мороженое, и спрашивает его:
- Эй, мальчик, а почему ты взял 50 р. вместо 100 р. ?
- Потому что, как только я возьму 100 р. , игра окончится...
еще анекдот!