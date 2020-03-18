В Минздраве Башкирии сообщили о госпитализации 6 детей с подозрением на коронавирус. Всего в стационарах с подозрением на новую инфекцию находится 41 человек, сообщил на утреннем брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

В Минздраве Башкирии сообщили о госпитализации 6 детей с подозрением на коронавирус. Всего в стационарах с подозрением на новую инфекцию находится 41 человек, сообщил на утреннем брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.Пациентов лечат и наблюдают в соответствии с международными рекомендациями и держат в отдельных боксах. Состояние у всех стабильное. Они ожидают результатов анализов.Всего в России официально подтверждено 93 случая заражения вирусом COVID-19, пять человек выздоровело, умерших нет, напоминает ГТРК "Башкортостан". Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, с подозрением на вирус госпитализировали в пятницу, 13 марта. Их пробы не подтвердились. На следующий день в боксы инфекционного отделения поместили их детей. На данный момент в больнице находятся четыре человека, коронавирус у них также не подтвержден.Добавим, что на сегодняшний день в республике нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Одной из мер по недопущению проникновения короновируса в республику стала отмена массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.Ранее Радий Хабиров распорядился построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу. На возведение дано меньше года. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос открытия в республике производства медицинских масок.