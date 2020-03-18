Злоумышленники работали в баре охранниками и в результате внезапно возникшего конфликта совершили противоправное деяние в отношении потерпевшего...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в умышленном причинении вреда здоровью.В полицию поступило заявление от 20-летнего приезжего молодого человека, который сообщил, что в одном из баров в центре Москвы неизвестные нанесли ему телесные повреждения.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на улице Покровка задержали подозреваемых – 19-летнего и 31-летнего приезжих мужчин. Установлено, что злоумышленники работали в баре охранниками и в результате внезапно возникшего конфликта совершили противоправное деяние в отношении потерпевшего.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60