Администратор одного из хостелов с помощью ввода электронного ключа в специальную программу поставил на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке на миграционных учет иностранных граждан.В ОМВД России по району Якиманка в ходе проверки информации о нарушении миграционного законодательства было выявлено, что администратор одного из хостелов, расположенного на улице Большая Полянка с помощью ввода электронного ключа в специальную программу, установленную на рабочий компьютер, поставил на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья. При этом, не предоставляя им данное жилое помещение для пребывания по месту регистрации.В результате проверочных мероприятий полицейские в Московской области задержали подозреваемого – 59-летнего мужчину.Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60