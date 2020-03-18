Госдума на пленарном заседании в среду, 18 марта, приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за разрушение воинских памятников. Ко второму чтению прозвучало предложение сделать ответственность бессрочной. Инициативу поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании в среду, 18 марта, приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за разрушение воинских памятников. Ко второму чтению прозвучало предложение сделать ответственность бессрочной. Инициативу поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Согласно принятому нормативно-правовому акту, виновный в разрушении или повреждении воинских памятников выплатит штраф в размере до пяти миллионов рублей или будет лишен свободы на срок до пяти лет. Законопроект на рассмотрение парламентариев внес президент Владимир Путин.В ходе дискуссии законодатели выдвинули две инициативы. Так, депутат Ильдар Бикбаев предложил привлекать к ответственности и юридические лица, а его коллега Павел Шперов выразил опасение, что из-за небольшой тяжести статьи срок давности будет маленьким.Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентяриям подумать над отменой срока давности. "Чтобы у тех, кто совершит такой поступок, было бы понимание, что, независимо от того, сколько времени прошло с момента их кощунственного поступка, эти действия это невозможно будет просто взять и предать забвению", – сказал законодатель.По его словам, к ответственности за разрушение советских мемориалов за рубежом планируется привлекать и иностранцев. Это касается памятников расположенных в России и за ее пределами, сказал Володин.Напомним, что Госдума сделала защиту исторической памяти одним из приоритетов весенней сессии – 2020. "Мы должны чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием. Защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять", – отметил Вячеслав Володин.