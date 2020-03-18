Стаю серых куропаток выпустили в дикую природу в Гатчинском районе. Поголовье этих краснокнижных птиц уже третий год подряд увеличивают сотрудники профильного комитета. Средства на эти цели выделяются из бюджета Ленинградской области.

Стаю серых куропаток выпустили в дикую природу в Гатчинском районе. Поголовье этих краснокнижных птиц уже третий год подряд увеличивают сотрудники профильного комитета. Средства на эти цели выделяются из бюджета Ленинградской области.В этом году куропаток доставили из питомника в Подмосковье, а накануне выпустили в дикую природу.Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", еще несколько десятилетий назад серые куропатки водились практически везде. В настоящее время встречаются все реже. В угодьях Ленобласти, по подсчетам экспертов, этих птиц не более 2 тысяч. Большое количество хищников, в том числе лис и енотовидных собак сказывается на численности птиц. Кроме того, считают специалисты, площадь сельхозугодий, которые служат яслями для птенцов, существенно сократилась.Однако за последние три года количество птиц выросло. Охотоведы утверждают, что со временем численность серых куропаток достигнет нормальных показателей во всем регионе.