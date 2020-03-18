За время проведения мероприятий было проверено более 350 единиц автотранспорта, выявлено 124 нарушения Правил дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» провели рейдовые мероприятия по сплошной проверке водителей автотранспорта. Главной целью мероприятия было выявление фактов «нетрезвой» езды.За время проведения мероприятий было проверено более 350 единиц автотранспорта, выявлено 124 нарушения Правил дорожного движения, задержаны и отстранены от управления три водителя с признаками алкогольного опьянения.Двое граждан были привлечены госавтоинспекторами к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), в отношении одного из водителей, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Не следует забывать, что если водителя повторно задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо он отказался от медицинского освидетельствования, гражданину грозит не административная, а уголовная ответственность. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.Госавтоинспекция напоминает, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность.