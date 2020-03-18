Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми. Неизвестные не менее шести раз выстрелили по борту. Воздушное судно с горючим и четырьмя членами экипажа благополучно приземлилось. Пострадавших нет.

Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми. Неизвестные не менее шести раз выстрелили по борту. Воздушное судно с горючим и четырьмя членами экипажа благополучно приземлилось. Пострадавших нет.На вертолете, летевшем из Евмы, обнаружены следы попадания картечи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.После обстрела вертолета возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений") и статьи 267.1 Уголовного кодекса России ("Угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств действия").Расследование дела ведет Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.