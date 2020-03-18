В Костроме вернувшуюся из ОАЭ студентку поместили под карантин. Причина сейчас одна - подозрение на коронавирус, сообщает ГТРК Кострома.

В Костроме вернувшуюся из ОАЭ студентку поместили под карантин. Причина сейчас одна — подозрение на коронавирус, сообщает ГТРК "Кострома". После прилета из Арабских Эмиратов студентку Костромского государственного университета увезли в больницу. Ближайшие две недели за ней будут наблюдать врачи.Как рассказали в самом вузе, вчерашнее появление скорой и врачей в защитных костюмах у стен университета вызвало некоторое удивление. Объяснилось все просто. Студентка живет в общежитии, где соблюдать карантин практически невозможно. Так что девушку отвезли в медицинское учреждение.Выяснилось, что накануне она вернулась из ОАЭ, где была на каникулах и встречалась с мамой. Та, в свою очередь, проживает постоянно в Испании – стране с "неблагополучной" коронавирусной историей.По словам ректора КГУ Александра Наумова, студентка чувствует себя хорошо, так что эта мера — чисто профилактическая.В Костромской области случаев заражения коронавирусом в настоящее время нет. Вуз пока решил не переходить на дистанционное обучение, рекомендованное Миннауки тем регионам, где зафиксированы случаи коронавируса. Занятия продолжаются, как обычно. Тем не менее, меры профилактики против распространения вируса строго соблюдаются. Перенесены массовые мероприятия – пришлось отменить научные конференции и день открытых дверей. Праздник "Студенческая весна" перенесен на осень.