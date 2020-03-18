Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Коврова, который склонил школьницу к интимным отношениям, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.Установлено, что мужчина в 2019 году начал встречаться с девочкой, которой не было и 16-ти лет. Он дарил школьнице подарки и давал деньги на маникюр. В итоге мужчина склонил девочку к интимным отношениям, о чем стало известно ее родителям, которые обратились в правоохранительные органы.Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно. В следственном управлении сообщили, что в прошлом году в производстве было 57 подобных уголовных дел.