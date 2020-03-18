Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно. Однако для учеников 1-4 классов и дошкольников будут открыты дежурные группы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно. Однако для учеников 1-4 классов и дошкольников будут открыты дежурные группы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, в этих группах будут находиться до 12 детей. Перед уроками у них проверят температуру, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. В дошкольных группах сохранится свободное посещение — родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад". Также до особого распоряжения отменены занятия программы "Московское долголетие" и мероприятия численностью участников более 50 человек.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил во всех регионах сократить количество массовых мероприятий. Сейчас в России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом, 53 из них — в Москве. По всему миру — более 170 тысяч человек. Ситуация признана пандемией.