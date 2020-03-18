Следователи СКР проводят проверку по факту смерти москвички, у тела которой ее годовалая дочка провела несколько дней.

Следователи СКР проводят проверку по факту смерти москвички, у тела которой ее годовалая дочка провела несколько дней.По данным СМИ, 27-летняя женщина умерла в квартире на западе Москвы, рядом с ее телом годовалая девочка просидела два дня.В полиции рассказали, что недавно погибшей женщине провели операцию на сердце. Тело женщины обнаружила ее сестра, пришедшая ее проведать, передает РИА Новости.Муж погибшей все это время находился дома с ребенком, но, по его словам, три дня был в запое.СКР проводит проверку по данному факту.