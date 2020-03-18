В центре Москвы неизвестные набросились с ножом на водителя такси. Пострадавшего доставили в больницу с ранами правого плеча и правого плечевого сустава, передает .
Таксист написал ..
В центре Москвы неизвестные набросились с ножом на водителя такси. Пострадавшего доставили в больницу с ранами правого плеча и правого плечевого сустава, передает .
Таксист написал заявление в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение", сообщает "". Личности преступников устанавливаются.