В центре Москвы неизвестные набросились с ножом на водителя такси. Пострадавшего доставили в больницу с ранами правого плеча и правого плечевого сустава, передает . Таксист написал ..

В центре Москвы неизвестные набросились с ножом на водителя такси. Пострадавшего доставили в больницу с ранами правого плеча и правого плечевого сустава, передает .Таксист написал заявление в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение", сообщает "". Личности преступников устанавливаются.