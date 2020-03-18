В Мурманской области в настоящий момент нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ГТРК Мурман со ссылкой на оперативный штаб под председательством главы региона Андрея Чибиса.

В Мурманской области в настоящий момент нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ГТРК "Мурман" со ссылкой на оперативный штаб под председательством главы региона Андрея Чибиса.Напомним, по предварительной информации, у шахматиста из Ирландии, прибывшего для участия в турнире, предварительно, положительный результат на наличие коронавирусной инфекции (диагноз пока не подтвержден).По отношению ко всем, кто вернулся из стран с неблагополучной обстановкой по распространению инфекции, предприняты все необходимые меры. За прошлые сутки госпитализированы 17 человек. 33 пациента проходят стационарное лечение ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 64 — сейчас в обсерваторе. В самостоятельной изоляции на данный момент находятся 98 человек.