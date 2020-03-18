В Свердловской области мужчина убил жену и ранил ножом пристава в здании суда. ЧП случилось в городе Первоуральск. Как передает , нападавший проходил подозреваемым в деле о нанесении ..

В Свердловской области мужчина убил жену и ранил ножом пристава в здании суда. ЧП случилось в городе Первоуральск.Как передает , нападавший проходил подозреваемым в деле о нанесении побоев. Его супруга была потерпевшей.После убийства мужчина скрылся. Злоумышленника объявили в розыск. Правоохранители ведут поиски по всему городу, в том числе и на авто– и железнодорожных вокзалах, сообщает .