В Гусь-Хрустальном и Судогодском районах госавтоинспекторы совместно с общественниками провели мероприятия, направленные на профилактику ДТП с пешеходами.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и ОМВД России по Судогодскому району присоединились к акции «Безопасный переход».В рамках проведения данной пропагандистской кампании госавтоинспекторы с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» и активистами школы № 7 города Гусь-Хрустальный организовали акцию «Пешеход - убедись в безопасности перехода!».Во время мероприятия участники акции вышли на оживленный участок дороги, где разъяснили участникам дорожного движения их права и обязанности, призвали не создавать аварийные ситуации и переходить дорогу в установленных местах. Пешеходам рассказали о последствиях пренебрежения Правилами дорожного движения и видах травм, которые они могут получить в случае дорожно-транспортного происшествия.Водителей сотрудники ГИБДД предупредили о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД и призвали уступать дорогу пешеходам на переходах.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району совместно с членом Общественного совета при ОМВД Натальей Сергеевой, а также волонтерами Судогодской средней общеобразовательной школы № 1 провели акцию «Безопасный переход».Участники мероприятия напомнили водителям о правилах проезда на нерегулируемых пешеходных переходах и обязательном снижении скорости перед пешеходным переходом. Не забыли и про пешеходов, которым объяснили, как правильно и безопасно переходить проезжую часть дороги.Госавтоинспекция напоминает - только взаимное уважение и строгое соблюдение Правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями транспортных средств смогут обезопасить от дорожно-транспортных происшествий.