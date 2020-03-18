Строительство дорог в России могут приостановить на фоне эпидемии: властям страны требуются средства на реализацию плана по защите населения от коронавируса. Именно эти финансы могут вынуть из кармана дорожников и переложить в антикризисную копилку.

Строительство дорог в России могут приостановить на фоне эпидемии: властям страны требуются средства на реализацию плана по защите населения от коронавируса. Именно эти финансы могут вынуть из кармана дорожников и переложить в антикризисную копилку.Дело в том, что масштабное строительство дорог не потребуется до тех пор, пока не восстановится мировая экономика, а следовательно, и транспортное сообщение - так, по данным "Известий", решили чиновники. Соответственно, предлагается заметно сократить объемы государственных инвестиций в большие инфраструктурные проекты."Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах", - цитирует издание заявление близкого к правительству источника, который также отметил необходимость пересмотра прогнозов потребностей в транспорте.В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что "сейчас идет подготовка плана первоочередных действий для поддержки экономики и граждан, вопросы прорабатываются".По официальным данным, в России сейчас зарегистрировано около сотни случаев заболеваний коронавирусом, подавляющее большинство из них - в Москве. В ряде городов отменены массовые мероприятия, образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.