Российский офиc Audi объявил старт приема заказов на свой флагманский седан в новой горячей версии S8.

Российский офиc Audi объявил старт приема заказов на свой флагманский седан в новой "горячей" версии S8.Внешне "заряженную" Audi S8 выдают сдвоенные планки решетки радиатора, корпуса боковых зеркал "под алюминий" и четыре овальных патрубка системы выпуска с хромированными накладками. В базе - 20-дюймовые колеса, за доплату поставят дискит на 21 дюйм и тормозные суппорты красного цвета.Под капотом новой полноприводной S8 - 4-литровый бензиновый наддувный V8 с технологией умеренного гибрида mild hybrid: это 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и дополнительная литий-ионная батарея, позволяющие ехать накатом с заглушенным мотором и быстро запускать его, а также расширяющие скоростной диапазон работы системы "старт-стоп".Двигатель выдает мощность 571 л. с. и крутящий момент 800 Нм. Разгон большого седана с места до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.В базовое оснащение S8 входит перенастроенная на более спортивный лад активная подвеска с функцией прогнозирования Audi AI active suspension, которая умеет приподнимать или опускать каждое колесо по отдельности и лучше гасит крены и дифферент при разгоне и поворотах. При открывании двери кузов также приподнимается на 50 мм, облегчая посадку или выход. Маневренность также повышает функция поворота задних колес (уже с базе).Система Audi drive select имеет 5 режимов настройки электроники, среди которых есть новый пресет Comfort +, при котором в крутых поворотах кузов наклоняется внутрь дуги на величину до 3 градусов, уменьшая поперечные ускорения, действующие на пассажиров. На комфорт также работают звукоизолирующее остекление и система активного шумоподавления Active Noise Cancellation (базовое оснащение).В салоне - комфортные передние сиденья в спортивном стиле с индивидуальной настройкой контура, пневматическими валиками боковой поддержки и трехступенчатым обогревом, за доплату - функции вентиляции и массажа. Система MMI touch response позволяет управлять всеми функциями автомобиля через два сенсорных дисплея. Также есть виртуальная "приборка" Audi virtual cockpit, для которой можно выбрать один из двух режимов отображения. В режиме S-performance центральное место отдано тахометру в виде диаграммы, а данные о мощности и крутящем моменте отображаются процентах.В список стандартного оборудования S8 входят светодиодные матричные фары, кожаный салон, обогрев руля, 2-зонный климат-контроль, виртуальная "приборка", навигация, аудиосистема Bang&Olufsen, парковочный ассистент plus с камерами кругового обзора, круиз-контроль, автодоводчик дверей, электропривод крышки багажника, звукоизолирующее и теплоизолирующее остекление, пакет контурного освещения и т.д.В списке опций - контроль полосы с ассистентом аварийной остановки, ассистент перестроения с системой предупреждения при открывании двери и системой контроля поперечного движения, проекционный дисплей и система ночного видения, 4-зонный климат-контоль, пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне, электрорегулировки задних мест и сенсорная панель управления Rear Seat Remote, через котору пассажиры могут управлять климат-контролем, настройками сидений, включая функцию массажа, светодиодными лампами и другими функциями автомобиля.Седан доступен для заказа по цене от 10 290 000 рублей.