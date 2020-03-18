Beats, принадлежащая с 2014 года Apple, анонсировала в России новые беспроводные наушники Powerbeats — по сути, AirPods для спорта

Компания Beats by Dr. Dre, принадлежащая с 2014 года Apple, анонсировала на российском рынке новые беспроводные наушники Powerbeats - по сути, AirPods для спорта. В России новинку можно купить за 10 990 рублей, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе.Powerbeats выглядят практически идентично Powerbeats Pro, вышедшим в июле прошлого года. Главными отличиями стало появление шейного ободка, скрепляющего оба наушника, а также увеличенное время автономной работы.При полной зарядке аккумулятора Powerbeats хватит на 15 часов непрерывной работы, сказали представители Beats. Короткая 5-минутная подзарядка позволит слушать музыку еще 1 час. Также новая модель защищена от брызг по стандарту IPX4 - в ней можно бежать под дождем, но не плавать или погружать в воду.Как и AirPods, Powerbeats оснащены чипом Apple H1. Процессор позволяет обратиться к голосовому помощнику фразой "Привет, Siri" и автоматически приостанавливает воспроизведение, когда пользователь вынимает из уха один из наушников.В коробке с Powerbeats лежат четыре насадки различных размеров для плотной фиксации в ушной раковине. В России новинка доступна в черном, белом и красном исполнениях.На прошлой неделе конкурента AirPods Pro представила компания Sennheiser. 2-е поколение беспроводных наушников Momentum True Wireless наделили системой активного шумоподавления и более долгоиграющей батареей, но цену оставили прежней - $299.