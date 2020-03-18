Американская прокуратура попросила суд прекратить процесс в отношении российской компании Конкорд менеджмент и консалтинг, которую обвиняли в том, что она, якобы, вмешивалась в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Американская прокуратура попросила суд прекратить процесс в отношении российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую обвиняли в том, что она, якобы, вмешивалась в ход президентских выборов в США в 2016 году.Сейчас прокуроры пришли к выводу, что дело бессмысленное, особенно учитывая тот факт, что компания не имеет представительства в Соединенных Штатах и не угрожает безопасности страны, сообщает телеканал "Россия 24".