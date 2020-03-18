Пользователи социальных сетей нашли предсказание ситуации с введением карантина из-за коронавируса в одном из выпусков программы Городок с актерами Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым.

Пользователи социальных сетей нашли "предсказание" ситуации с введением карантина из-за коронавируса в одном из выпусков программы "Городок" с Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым.По сюжету юмористической сценки, снятой еще до 2012 года, сотрудник ДПС останавливает на дороге машину и сообщает водителю, что дальше ехать нельзя, так как в поселке введен карантин из-за вируса."Моя милиция меня бережет! Илья Олейников и Юрий Стоянов... прекрасные актеры! Это снимали еще при жизни Ильи, он умер в 2012 году, а вирус... жив!" — написала на своей страничке в Instagram актриса Ангелина Вовк, опубликовав фрагмент из программы "Городок".Комментируя эту запись, многие пользователи отметили, что отрывок очень напоминаем сегодняшнюю ситуацию в разных странах мира.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом COVID-19 во всем мире заразились уже более 164 тысяч человек, более 6,4 тысячи заболевших скончались.Из-за угрозы распространения заболевания многие страны предпринимают различные ограничительные меры, в частности, закрывают границы и приостанавливают транспортное сообщение.