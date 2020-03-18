Сотрудники полиции обнаружили более трех тысяч кустов конопли.

Полицейские изъяли более восьми килограммов наркотиков растительного происхождения в городе Струнино, сообщает управление МВД России по Владимирской области.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что в промзоне города Струнино работают иностранцы, часть из которых — нелегалы. Также сотрудники полиции обнаружили там более трех тысяч кустов конопли. Для культивирования этого растения были созданы все условия.При осмотре помещений были изъяты свертки с сухой коноплей и марихуаной. Общая масса наркотических средств превысила восемь с половиной килограммов.