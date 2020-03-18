В Улан-Удэ спасли двенадцатилетнего школьника, у которого произошел разрыв аневризмы головного мозга. Аномально развивающийся сосуд лопнул у мальчика во время выполнения физических упражнений. ЧП могло закончиться летальным исходом, передает ГТРК Бурятия.

В Улан-Удэ спасли двенадцатилетнего школьника, у которого произошел разрыв аневризмы головного мозга. Аномально развивающийся сосуд лопнул у мальчика во время выполнения физических упражнений. ЧП могло закончиться летальным исходом, передает ГТРК "Бурятия".Однако после того, как подростка доставили в детскую клиническую больницу врачи быстро поставили ему диагноз и перевели к нейрохирургам. В результате проблемный сосуд просто "отключили" из системы мозгового кровоснабжения. Сейчас школьник уже пошел на поправку. Риски дальнейших послеоперационных осложнений минимальны, однако в течение нескольких дней за мальчиком еще будут наблюдать медики, сообщили в пресс-службе Республиканской больницы.