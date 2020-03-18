Кольцеобразная постройка диаметром более 12 метров была возведена из останков по меньшей мере 60 мамонтов. Назначение костяного круга остаётся загадкой.

Более 20 тысяч лет назад, когда последнее оледенение достигло максимума, люди, жившие в центральной и западной части Восточно-Европейской равнины, воздвигали кольцеобразные сооружения из костей мамонтов.Десятки таких объектов давно изучаются археологами и палеонтологами. Результаты новой любопытной работы представили учёные из России, Великобритании и США в журнале Antiquity.Открытие было сделано на стоянке под названием Костёнки 11 в Воронежской области. По одной из гипотез, охотники-собиратели и мамонты мигрировали в этот район, потому что там имелся источник пресной воды, который не замерзал зимой.В ходе раскопок научная группа обнаружила необычайно крупную постройку из костей по меньшей мере 60 шерстистых мамонтов. Её возраст составляет около 25 тысяч лет, и это самое древнее в своём роде сооружение в регионе.В общей сложности команда отыскала 51 нижнюю челюсть и 64 отдельных черепа мамонтов. Кроме того, для возведения "стен" использовались кости северного оленя, лошади, медведя, волка, рыжей лисицы и песца.Для строительства использовались кости по меньшей мере 60 мамонтов.Фото Alex Pryor.Внутри постройки была найдены следы растений, которые охотники-собиратели могли употреблять в пищу или использовать для изготовления лекарств, ниток или ткани. Также в числе находок более 300 миниатюрных каменных орудий, возможно, применявшихся для изготовления других инструментов или разделки животных.На краю "костяного круга" располагались три большие ямы, заполненные крупными костями мамонтов.Изначально специалисты предполагали, что останки животных использовались в качестве стройматериала из-за нехватки деревьев. Однако в ходе раскопок были найдены фрагменты древесного угля, свидетельствующие о наличии ресурсов для строительства. Непонятно, почему древние люди избрали более трудоёмкий путь."Получить такое количество костей очень непросто. На мамонтов либо охотились, либо искали поблизости их трупы. В любом случае, кости мамонта очень тяжёлые, и даже для того, чтобы просто переносить их, требуется немало усилий", — отметил руководитель исследования Александр Прайор (Alexander Pryor) из Эксетерского университета.Но странности на этом не заканчиваются. Дело в том, что диаметр постройки составлял 12,5 метра. По мнению учёных, соорудить крышу для такого объекта было практически невозможно. А стало быть, и должной защиты "костяной круг" не давал.Более того, археологи не обнаружили никаких свидетельств того, что в сооружении проживали долгое время.Возможно, огромная костяная постройка служила для ритуальных целей (к примеру, была неким "храмом мамонтов"), или же играла роль склада для хранения пищи. Авторы надеются, что выяснить это помогут дальнейшие исследования.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о мексиканском "кладбище" мамонтов и о том, какими недугами страдали эти величественные животные перед вымиранием.