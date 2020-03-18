Подозреваемый, незаконно воспользовавшись данными банковской карты соседа, оплатил онлайн игры.

В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 62-летний житель одного из сел района с заявлением о краже денежных средств с его банковской карты.В ходе доследственной проверки выяснилось, что потерпевший попросил у своего односельчанина помощи в оплате услуг мобильной связи через банковскую карту. Молодой человек, не отказавший в просьбе, зашел в личный кабинет соседа через свой мобильный телефон и помог произвести оплату. Через некоторое время потерпевший обнаружил списание денежных средств со своей карты.Подозреваемый, 19-летний местный житель, сознался в содеянном и пояснил, что в его телефоне остались данные банковской карты соседа и, воспользовавшись этим, он оплатил онлайн игры.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).