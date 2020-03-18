Изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 500 граммов...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства.Сотрудники полиции в Походном проезде обратили внимание на автомобиль такси и остановились проверить документы у водителя. При виде полицейских 40-летняя пассажирка такси стала заметно нервничать, также у нее присутствовали признаки наркотического опьянения. Было принято решение провести личный досмотр гражданки, в ходе которого обнаружено и изъято около 200 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 500 граммов. Также был обнаружен и изъят один сверток с веществом массой 0,4 грамм, которое, согласно справке об исследовании, содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56