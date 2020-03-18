Глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить помощь британским предприятиям, чтобы избежать их краха в условиях распространения коронавируса по всей стране, передает Sputnik.

Глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить помощь британским предприятиям, чтобы избежать их краха в условиях распространения коронавируса по всей стране, передает Sputnik.Повышение государственных расходов и заимствований в Соединенном Королевстве в качестве средства защиты от воздействия коронавируса на бизнес приведет к тому, что Британия столкнется с "ситуацией военного времени", заявил глава Управления бюджетной ответственности Роберт Чот.Вспоминая о дефиците бюджета Великобритании во время Второй мировой войны, Чот подчеркнул, что "сейчас не время правительству брезгливо относиться к увеличению долга".Заявление прозвучало на фоне ожиданий, что министр финансов Риши Сунак в скором времени обнародует новые меры для помощи экономике страны.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нацию избегать публичных собраний и ненужных поездок и ограничить число социальных контактов, так как он обнародовал меры правительства по сдерживанию распространения вспышки коронавируса.Органы здравоохранения Великобритании ранее предупреждали, что до 80% населения страны могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) к весне 2021 года.По данным ВОЗ, на 16 марта в Великобритании было зарегистрировано 1395 случаев коронавирусной инфекции. Общее число погибших составило 35 человек.