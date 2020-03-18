Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в Москве меры профилактики предприняли все религиозные организации.

Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в Москве меры профилактики предприняли все религиозные организации.В храмах Русской православной церкви используемую при проведении причастия ложку теперь будут дезинфицировать после каждого причастника. А "запивку" подавать индивидуально в одноразовой посуде. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил "Интерфаксу", что такая практика уже использовалась в дореволюционной России во время эпидемий.В свою очередь, председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов призвал единоверцах временно проводить домашние молитвы и не приходить на намазы в мечети."Защита здоровья и жизни человека, мусульманина, важнее", — сообщил он, пояснив, что в хадисах сказано о возможности домашних молитв, если для этого есть особые причины.В столичных синагогах ограничат число молящихся — одновременно в помещении будут присутствовать не более 50 человек"Теперь будут организованы поочередные миньяны (общая молитва). Кто первый придет, тот и молится. Остальные ждут следующего миньяна", — пояснила РИА Новости пресс-секретарь Федерации еврейских общин России Дарья Михельсон.Ранее московские власти запретили проведение любых досуговых и образовательных мероприятий с численностью участников более 50 человек. Кроме того, с 21 марта по 12 апреля будут отменены все занятия в школах и детских садах."Рекомендации не проводить мероприятия и воздержаться от встреч дадим и храмам, и церквям, и синагогам, другим представителям различных религий в Москве", — сообщил ТАСС руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.