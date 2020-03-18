Крымский участок российско-украинской границы будет закрыт из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта до 1 мая 2020 года.

Крымский участок российско-украинской границы будет закрыт из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта до 1 мая 2020 года.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в крымское погрануправление ФСБ РФ.Отмечается, что на полуостров не пустят иностранцев и людей без гражданства.Исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств, международных организаций и членов их семей. Также запрет не коснется шоферов большегрузных автомобилей, пилотов и стюардов авиакомпаний, экипажей морских судов и участников официальных делегаций.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В разных странах мира инфицированы 190 124 человек, выздоровело 80 643, умерло 7516.