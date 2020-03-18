Возле ямы - лейтенант.
- Рядовой Иванов, два шага вперед.
- Есть!
- Вытянуть руки в стороны.
- Есть!
- Пошел! (Иванов прыгает в яму)
- Рядовой Петров, два шага вперед.
- Есть!
- Вытянуть руки вперед.
- Есть!
- Пошел! (Петров прыгает в яму)
- Рядовой Сидоров, два шага вперед.
- Есть!
- Вытянуть одну руку вперед, другую в сторону.
- Есть!
- Пошел! (Сидоров прыгает в яму)
Неожиданно появляется полковник.
- Лейтенант, какого хрена фигней маетесь!? Проверка на носу, газоны не крашены, а вы все в тетрис играете...
еще анекдот!