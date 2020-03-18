18.03.2020

2020-03-18 13:45:04

Владимирцы увидят парад планет «в миниатюре»

Миниатюрным парад назвали потому что в нем будут участвовать всего 3 планеты, и – четвертый учатник – Луна. 18 и 19 марта 2020 года рано утром, всего в течение часа до восхода Солнца, если будет хорошая ясная погода, не поленитесь — встаньте пораньше, и взгляните на юго-восточный горизонт. Вас ждет очень красивая картина: убывающий серп Луны, а рядом с ним Марс, Юпитер и Сатурн, сообщает сайт Московкского планетария.