18.03.2020

2020-03-18 21:35:06

Владимирский парк Дружба завалило буреломом

Какова судьба парка "Дружба"? В сети экоактивисты выкладывают видео - в парке бурелом, тропинки завалены деревьями. Кто должен убирать территорию и следить за чистотой?

Для экосистемы парка упавшие деревья не опасны. Но для людей это проблема. Особенно, если сломанное дерево лежит посреди дороги и пройти невозможно, рассказывает Сергей. Он часто гуляет в парке и фотографирует местную фауну.

Сергей Волков, фотолюбитель: "Вот обычная тропка для людей. Здесь гуляют женщины с колясками, пожилые люди занимаются, с палками ходят. Вот смотрите, что может быть - острием попасть в человека. А за спиной моей - дерево. Недавно, месяц назад, здесь оно стояло, и я снимал дятла".

Несмотря на непогоду, в парке всегда можно увидеть любителей бега и скандинавской ходьбы. И на пути они встречают препятствия. Кто должен убирать валежник и поваленные деревья? То, что жители объединяют словом "Дружба", не всегда правильно. Парк - часть большой территории, говорит эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий Максим Сергеев. И кто за какую часть отвечает, определить сложно.

Максим Сергеев, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области: "За каждый участок отвечают разные организации, так как это разные формы собственности. Федеральная, либо муниципальная".

Основная часть парка - городские леса. За них отвечает мэрия. По словам Евгения Кирьянова, замначальника по охране окружающей среды администрации Владимира, к ним никто с проблемой не обращался. Уборка валежника планируется в апреле, когда соберется "Зеленая комиссия".

Евгений Кирьянов, и.о. начальника по охране окружающей среды администрации г.Владимира: "Зеленая комиссия - это коллегиальный орган, он собирается раз в месяц. Там представители районных администраций, МКУ Благоустройство, города. Мы собираемся и выносим решение - где-то надо спилку произвести, где-то обрезку деревьев. Здесь надо решать".

Есть в парке еще один проблемный участок - Лугопарк. Он в частной собственности. Территория, согласно утвержденному генплану Владимира, предназначена для застройки. Против строительства до сих пор проходят митинги. Один из них состоялся на "Лыжне России". На месте возведения многоэтажек лыжники написали на снегу "Спасем парк".

Максим Сергеев, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых территорий Владимирской области: "Значительная часть общественных деятелей против этого решения. Считается, что застройка многоэтажными домами может нанести ущерб расположенной поблизости территории лесопарка "Дружба".

Несколько лет назад в парке поселились лоси. И настолько освоились, что стали выходить к людям. Если бы браконьеры не убили их, возможно, их стало бы больше. Все чаще стали встречаются белки, редкие птицы. Стройка же нарушит природное равновесие, уверен эколог.

Каждый год активисты проводят экодесанты. Они расчищают территорию, сажают новые деревья - в том числе декоративные и редкие виды.

Максим Сергеев, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых территорий Владимирской области: "Привлекаются, в том числе, общественные деятели. И мусор этот собирается и вывозится. У нас есть тут и мусорные контейнеры, мы этот мусор собираем и осуществляем оплату не вывоз этого мусора".

Но убрать тяжелые поваленные стволы - уже не в их силах. Нужны и техника, и специнструмент. Экоактивисты надеются: в мэрии все же обратят внимание на проблему. И предлагают свою помощь, чтобы парк "Дружба " стал стал удобным и для людей, и для зверей.

Анастасия Сахарова. Андрей Синягин.

"Вести-Владимир"