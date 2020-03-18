Владимир Сипягин поручил регулярно проверять работу на муниципальных маршрутах.

Переводчиков Владимирской области обязали принять меры профилактики новой коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает пресс-служба администрации региона.На совещаниях в районных администрациях до перевозчиков довели требования по особой обработке общественного транспорта. Губернатор Владимир Сипягин поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства с 18 марта регулярно проверять работу на муниципальных маршрутах.«Наша цель — работать на опережение, максимально сконцентрировав все силы и средства. Эта ситуация для всех нас является проверкой на подготовленность и прочность межведомственных связей», — заявил Владимир Сипягин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Ранее сообщалось, что губернатор подписал постановление об отмене всех массовых мероприятий с участием более 50 человек. 19—23 марта в школах региона начнутся каникулы, которые в этот раз пройдут без школьных лагерей.