Власти Японии рассматривают новые стимулирующие меры для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, после того как центробанк страны купил ETF на рекордные 120 миллиардов иен, сообщает Reuters.

Власти Японии рассматривают новые стимулирующие меры для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, после того как центробанк страны купил ETF на рекордные 120 миллиардов иен, сообщает Reuters.Банк Японии купил биржевые индексные фонды (EFT) на 120,4 миллиарда иен ($1,13 миллиарда), что на 20,2 миллиарда иен больше по сравнению с предыдущими покупками.На внеплановом заседании в понедельник регулятор сохранил ключевые параметры монетарной политики неизменными, но решил увеличить покупки ETF вдвое до 12 триллионов иен в год.Кроме того, правительство Японии рассмотрит вопрос о снижении налогов и других мерах по борьбе с экономическими последствиями вируса, заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в субботу, что предложение о снижении налога с продаж является одним из вариантов, которые стоит рассмотреть для поддержки экономики.Банк Японии также влил в финансовую систему $30,272 миллиарда в рамках операций с 84-дневным сроком погашения. Это крупнейшее вливание с декабря 2008 года.В воскресенье центробанки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии.