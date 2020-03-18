По данным СК, она оскорбила сотрудника полиции и нанесла ему удары руками и ногами.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Владимира, обвиняемой в применении насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.По следствии следствия, в декабре 2019 года обвиняемая, которая работала стажером студии красоты, отмечала новогодний корпоратив в кафе. В нетрезвом состоянии женщина начала в грубой форме возмущаться качеством обслуживания, а затем отказалась платить за банкет. Сотрудник заведения нажал на «тревожную» кнопку.Когда прибыли полицейские, женщина не успокоилась. По данным СК, она оскорбила сотрудника полиции и нанесла ему удары руками и ногами.Сейчас уголовное дело направлено в суд. В ходе предварительного следствия женщина свою вину не отрицала.